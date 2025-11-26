Iren in piazza per la settimana europea della riduzione dei rifiuti

Parmatoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata del 26 novembre il Centro Ambiente Mobile (CAM) di Iren è stato posizionato in Piazzale Paer a Parma per aderire, attraverso l’iniziativa “C’è futuro nei RAEE”, alla Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR), campagna internazionale dedicata alla promozione di azioni di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

CAM in piazza Reggio in occasione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti - Nella giornata del 21 novembre il Centro Ambiente Mobile (CAM) di Iren è stato posizionato in piazza Martiri del 7 Luglio a Reggio Emilia per aderire, attraverso l’iniziativa “C’è futuro nei RAEE”, al ... Riporta sassuolo2000.it

L'agenda della settimana - Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici piu' rilevanti della settimana: GIOVEDI' 23 marzo FINANZA Iren - Si legge su milanofinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Iren Piazza Settimana Europea