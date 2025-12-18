Sabotaggio sull’Era individuati i responsabili

Poco più di un mese fa, un sabotaggio sull’Era ha scosso la tranquillità della zona. Grazie all’accurato lavoro delle telecamere di sorveglianza, sono stati identificati i tre responsabili, catturati alle 22. La scoperta mette fine a un episodio che aveva suscitato preoccupazione, dimostrando l’efficacia dei sistemi di controllo e l’impegno delle autorità nel garantire la sicurezza pubblica.

Poco più di un mese e i responsabili sono stati trovati. Si tratta dei tre soggetti che gli occhi elettronici avevano inquadrato alle 22.30 di martedì 4 novembre: con il volto travisato, in prossimità del nuovo attraversamento del fiume Era, in località Ripassaia, manomisero uno dei sensori utilizzati per dare l’allarme in caso di piena, facendo attivare il sistema di sicurezza. Ieri il Comune di Peccioli ha informato che si sono conclusi gli accertamenti relativi al sabotaggio. "Grazie alle telecamere di videosorveglianza, installate sia sul posto sia nell’area della frazione di Fabbrica, è stato possibile individuare i tre responsabili – si legge nella nota – che hanno riconosciuto la gravità del gesto e hanno presentato le proprie scuse alla comunità". 🔗 Leggi su Lanazione.it

