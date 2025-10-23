Cassano Valcuvia (Varese), 23 ottobre 2025 – Individuati e rintracciati i presunti responsabili dell’ abbandono di rifiuti lungo la strada statale 394 di Cassano Valcuvia. Per loro, una multa di circa 6.000 euro a testa, oltre all’obbligo di rimuovere e smaltire correttamente i rifiuti. La segnalazione. Nell'ambito delle attività svolte quotidianamente dai Carabinieri Forestali, volte al controllo ed alla salvaguardia del territorio, personale militare del Nucleo Carabinieri Forestale di Cunardo, a seguito della segnalazione di un privato cittadino, sono riusciti ad individuare e denunciare all'Autorità Giudiziaria i presunti responsabili di un abbandono di rifiuti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cassano Valcuvia, rifiuti abbandonati lungo la strada statale: individuati e multati i presunti responsabili