Cassano Valcuvia rifiuti abbandonati lungo la strada statale | individuati e multati i presunti responsabili

Cassano Valcuvia (Varese), 23 ottobre 2025 –  Individuati e rintracciati i presunti responsabili dell’ abbandono di rifiuti lungo la strada statale 394 di Cassano Valcuvia. Per loro, una multa di circa 6.000 euro a testa, oltre all’obbligo di rimuovere e smaltire correttamente i rifiuti. La segnalazione. Nell'ambito delle attività svolte quotidianamente dai Carabinieri Forestali, volte al controllo ed alla salvaguardia del territorio, personale militare del Nucleo Carabinieri Forestale di Cunardo, a seguito della segnalazione di un privato cittadino, sono riusciti ad individuare e denunciare all'Autorità Giudiziaria i presunti responsabili di un abbandono di rifiuti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

