Rider picchiato a Termini tornano liberi i due giovani accusati dell'aggressione

Due giovani coinvolti nell'aggressione di un rider nella zona di Termini sono stati rimessi in libertà. La vicenda ha suscitato attenzione, ma al momento non ci sono ulteriori misure restrittive nei loro confronti. La vicenda resta sotto osservazione, con le autorità che proseguono le indagini per chiarire i fatti e stabilire eventuali responsabilità.

Rider aggredito a Roma, tornano liberi i due giovani fermati - (ANSA) – ROMA, 14 GEN – Tornano liberi i due cittadini tunisini di 18 e 22 anni fermati a Roma perché accusati di avere aggredito con calci e pugni e spray urticante un rider la sera del 10 gennaio in ... msn.com

Due aggressioni in mezz'ora nei pressi della Stazione Termini: una vittima è in prognosi riservata - Accerchiato e picchiato brutalmente un funzionario del ministero delle Imprese e del Made in Italy, poi l'aggressione a un rider di origini tunisine. msn.com

(Roma) - Un uomo di 57 anni è stato picchiato selvaggiamente da un gruppo di criminali, nei pressi della Stazione Termini, apparentemente senza motivo. Quella stessa notte, sempre in zona Termini, un rider è stato aggredito e derubato. Mentre a Bologna, in facebook

Roma, doppia aggressione a Termini. Uomo picchiato in fin di vita, rider ferito poco dopo x.com

