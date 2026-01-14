Rider picchiato a Termini tornano liberi i due giovani accusati dell'aggressione
Due giovani coinvolti nell'aggressione di un rider nella zona di Termini sono stati rimessi in libertà. La vicenda ha suscitato attenzione, ma al momento non ci sono ulteriori misure restrittive nei loro confronti. La vicenda resta sotto osservazione, con le autorità che proseguono le indagini per chiarire i fatti e stabilire eventuali responsabilità.
I due ragazzi accusati di aver picchiato un giovane nella zona della stazione Termini sono tornati liberi. Per il giudice la vicenda necessita di ulteriori approfondimenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
