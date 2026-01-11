Roma doppia aggressione a Termini Uomo picchiato e ridotto in fin di vita rider ferito poco dopo

Nella notte a Roma, alla stazione Termini, si sono verificati due episodi di violenza che hanno coinvolto un uomo di 57 anni, rimasto gravemente ferito in via Giolitti. Poco dopo, un rider è stato ferito durante un'ulteriore aggressione. La situazione ha generato preoccupazione tra i cittadini e le autorità stanno indagando sugli episodi per chiarire le dinamiche e garantire la sicurezza.

Notte di paura e violenza alla stazione Termini di Roma. Un uomo, italiano, di 57 anni, è stato massacrato di botte e ridotto in fin di vita alle 23 circa mentre si trovava in via Giolitti. Ora è in gravi condizioni al policlinico Umberto I. Ha lesioni su tutto il corpo. Nemmeno un'ora dopo un rider è stato aggredito in via Manin. Soccorso da dei passanti è finito anche lui all'Umberto I ma non sarebbe in pericolo di vita. I due episodi potrebbero esser collegati. Per questo quattro persone straniere sono state accompagnate negli uffici del commissariato Viminale per essere interrogate mentre altre sette sono finite all'ufficio immigrazion e per l'identificazione.

Roma, doppia aggressione nella zona di Termini - Notte di violenza a Roma, nei pressi della stazione Termini, dove sabato sera si sono verificate due gravi aggressioni in poche ore. mam-e.it

