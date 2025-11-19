annuncio di un sequel per il film “the family stone”. Da oltre vent’anni, il film natalizio con un cast stellare ha conquistato il pubblico di tutto il mondo. Ora, a distanza di tempo, si preparano nuove iniziative per continuare a raccontare le vicende della famiglia Stone. In particolare, si parla di un progetto di sequel, promosso dal regista e sceneggiatore Thomas Bezucha, che intende scrivere e dirigere The Family Stone 2. Questa novità nasce in un momento di grande attenzione, a seguito della recente scomparsa dell’iconica attrice Diane Keaton, interprete della matriarca Sybil nel primo capitolo del 2005. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Familystone 2 in sviluppo dopo 20 anni dalla morte di Diane Keaton