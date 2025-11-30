Coniugi trovati morti in casa a Firenze ferite da taglio | al momento non viene esclusa nessuna ipotesi

Una coppia di coniugi è stata trovata senza vita in via Giampaolo Orsini, a Firenze. Secondo una prima ricostruzione, la morte è sopraggiunta per entrambi a causa di lesioni compatibili con un’arma da taglio. L’uomo era nato nel 1951, la donna nel 1957. Lo riportano i media locali. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri. Il fatto è accaduto in via Orsini, a due passi da piazza Ferrucci,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

