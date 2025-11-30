Coniugi trovati morti in casa a Firenze ferite da taglio | al momento non viene esclusa nessuna ipotesi
Una coppia di coniugi è stata trovata senza vita in via Giampaolo Orsini, a Firenze. Secondo una prima ricostruzione, la morte è sopraggiunta per entrambi a causa di lesioni compatibili con un’arma da taglio. L’uomo era nato nel 1951, la donna nel 1957. Lo riportano i media locali. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri. Il fatto è accaduto in via Orsini, a due passi da piazza Ferrucci,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Scopri altri approfondimenti
RECUPERATI I 114 COMPUTER RUBATI IN UNA SCUOLA DI ALIFE - I carabinieri li hanno trovati a Napoli, nell'abitazione di due coniugi. Messaggio di ringraziamento del ministro dell'Istruzione - facebook.com Vai su Facebook
Firenze: coniugi trovati morti in casa con ferite da taglio - Due anziani coniugi, lui 74 anni e lei 68, sono stati trovati morti nella loro abitazione in via Orsini a Firenze. Da iltempo.it
Coppia di coniugi trovati morti in casa a Firenze, sui corpi ferite da taglio - Marito e moglie trovati morti a Firenze nella loro casa con ferite compatibili con un'arma da taglio. ansa.it scrive
Firenze, marito e moglie trovati morti in casa con ferite da coltello - Due coniugi sono stati trovati morti oggi, domenica 30 novembre, nella loro abitazione a Firenze, in via Giampaolo Orsini, con ferite compatibili con un'arma da taglio. Secondo msn.com