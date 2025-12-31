Madre e figlia morte a Campobasso dai funghi al veleno nessuna ipotesi esclusa

Indagini in corso a Campobasso per la morte di madre e figlia, Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi, decedute dopo la cena della Vigilia. Le autorità esaminano tutte le possibili cause, inclusa l’ipotesi di avvelenamento da funghi, senza esclusione di alcuna pista. La procura coordina le indagini per chiarire le circostanze di questa tragedia.

(Adnkronos) – Si battono tutte le piste nell'indagine sulla morte della 15enne Sara Di Vita e della mamma, la 50enne Antonella Di Ielsi, decedute dopo la cena della Vigilia. Non è esclusa neanche quella dell'avvelenamento da parte di terze persone. Un'ipotesi residuale, viste le circostanze di quanto accaduto, ma la procura diretta da Nicola D'Angelo.

