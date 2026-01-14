Ri-creazione | da oggetto a rifiuto… e ritorno il progetto di educazione ambientale di Sei Toscana

“Ri-creazione: da oggetto a rifiuto… e ritorno” è il progetto di educazione ambientale di Sei Toscana, coinvolgendo 343 classi di 53 comuni, con oltre 6.200 studenti e studenti in vari percorsi didattici. L’iniziativa mira a promuovere la consapevolezza sulla gestione dei rifiuti attraverso incontri formativi e il supporto di professionisti locali, contribuendo alla sensibilizzazione e alla cultura del riciclo nel territorio.

Arezzo, 14 gennaio 2026 – 343 classi coinvolte in 53 comuni di 4 provincie. Un totale di 6.203 studenti e studentesse impegnate in 6 diversi percorsi educativi, con decine di incontri di approfondimento e formazione e l’accompagnamento di 22 educatori ed educatrici di 6 tra associazioni e cooperative del territorio. Sono questi i numeri dell’undicesima edizione di “ Ri-creazione: da oggetto a rifiuto. e ritorno ”, il progetto di educazione ambientale ideato da Sei Toscana e proposto alle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio dell’ATO Toscana Sud per approfondire il tema dei rifiuti e del ciclo dei materiali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

