Dall' intelligenza artificiale un assist all’educazione ambientale | Dusty lancia il progetto Robidone
Si chiama “Robidone” il progetto pilota lanciato da Dusty e presentato per la prima volta agli studenti della Scuola media Balsamo Pandolfini di Termini Imerese. Un simpatico robot “itinerante” che, grazie a una tecnologia avanzata basata sull’intelligenza artificiale, rivoluzionerà la formazione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
