Reza Pahlavi millanta di essere l’alternativa agli ayatollah ma in Iran non ha seguito
Reza Pahlavi, figlio dell'ultimo scià dell'Iran, si presenta come possibile alternativa al regime degli ayatollah. Tuttavia, in Iran, il suo sostegno è scarso e il suo ruolo è poco convincente. La sua figura, spesso considerata priva di solide basi politiche, rimane al centro di un dibattito sulla reale possibilità di un cambiamento nel paese.
Raramente nella storia si è affacciato un leader più screditato o privo di doti del figlio dell’ultimo scià dell’Iran, che oggi si sbraccia per presentarsi come alternativa al regime dei pasdaran e degli ayatollah. Reza Ciro Pahlavi, peraltro, non ha un’organizzazione nel Paese, né tra gli oppositori né tra i manifestanti, ed è circondato nella diaspora da una serie di collaboratori le cui origini, a dir poco, sono da galera. In larga parte si tratta dei discendenti dei cortigiani o dirigenti del regime di suo padre, che si erano distinti per aver gestito uno dei sistemi più repressivi della storia fondato sul Savak, il servizio segreto che ha ucciso i dissidenti a migliaia e li ha incarcerati a decine di migliaia. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
