Iran il nipote dello Scià | Reza Pahlavi può avere ruolo unificante ma Teheran rischia

Reza Pahlavi, nipote dello Scià, suggerisce che il suo ruolo potrebbe contribuire a unificare il paese. Tuttavia, le recenti proteste in Iran si distinguono per composizione e obiettivi, evidenziando una crisi politica complessa e in evoluzione. Mentre alcune figure cercano di rappresentare un’alternativa, la situazione a Teheran resta delicata e incerta.

“Questa ondata di proteste in Iran è diversa dalle precedenti, sia nella composizione che nel significato politico”. Lo dichiara a LaPresse Pierre Pahlavi, professore del Canadian Forces College, consulente per la Difesa del governo canadese e nipote dello Scià di Persia. “Le ondate di proteste in Iran sono state storicamente guidate da diverse rivendicazioni: rivendicazioni studentesche (1999), legittimità elettorale (2009), difficoltà economiche (2019-2020) e lo shock morale per l’omicidio di Mahsa Amini e del velo obbligatorio (2022). L’attuale rivolta è diversa perché riflette una convergenza di questi fattori – collasso economico, soffocamento politico, esaurimento ideologico e rabbia sociale – che si rafforzano a vicenda”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Iran, la nipote di Khamenei condannata a 3 anni di carcere per le proteste - Farideh Muradkhani, attivista iraniana e nipote della Guida suprema dell' Iran, Ali Khamenei, è stata condannata a 15 anni di carcere dal Tribunale speciale del clero, pena poi ridotta a 3 anni. ilgazzettino.it

