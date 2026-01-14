Reti di due chilometri nel canale | Recuperati 700 chili di pesce

Nel canale Acque Alte a Coccanile di Copparo, i pescatori di frodo avevano intrappolato circa 700 chili di pesce nelle reti di due chilometri di lunghezza. L'intervento delle autorità ha permesso di recuperare la quasi totalità del pescato illecito, contribuendo alla tutela dell’ecosistema locale e alla salvaguardia delle risorse ittiche della zona.

Nelle reti i pescatori di frodo avevano intrappolato 700 chili di pesce del collettore Acque Alte, a Coccanile di Copparo. A scoprirlo l’associazione Eurocarp che ha mandato in fumo i loro piani. Sono stati recuperati quasi due chilometri di reti e quasi 700 chili di pesci di grossa taglia, fra Carpe, Amur e Temoli. Un’attività à portata a termine da una pattuglia delle guardie volontarie appartenenti all’associazione Eurocarp. "C’erano tre volontari - dice il presidente dell’Eurocarp, Christian Forlani - in un normale servizio di controllo. Hanno visto alcuni di questi bracconieri lungo il canale che si sono dati alla fuga vendendo l’avvicinarsi dei volontari i quali hanno provveduto al recupero delle reti e la liberazione del pesce". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

