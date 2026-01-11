Due serate pubbliche per raccontare 4.700 chilometri di viaggio I miei 53 giorni in bici fino a Capo Nord
Due serate pubbliche per condividere un viaggio di 4.700 chilometri in bicicletta da Santa Giustina a Capo Nord. Dal maggio all’estate 2025, l’autore racconterà la sua esperienza di 53 giorni in sella, offrendo un racconto dettagliato di questa avventura. Le serate si terranno al Supercinema di Santarcangelo, dalle 20, e rappresentano un’occasione per conoscere un percorso di resistenza e scoperta.
Da Santa Giustina a Capo Nord in 53 giorni, con oltre 4.700 chilometri macinati in bicicletta. Ora la sua avventura, avvenuta tra maggio e giugno 2025, diventa oggetto di due serate racconto: una al Supercinema di Santarcangelo, dalle 20.30 di giovedì 15 gennaio, l'altra alla biblioteca. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
