L’episodio speciale di Le Iene Inside andato in onda il 2 novembre ha affrontato il tema della chirurgia estetica. Il servizio, a firma di Alice Martinelli, ha messo al centro della scena un settore in continua espansione, ma non privo di criticità. Come riportato dalla giornalista, negli ultimi. 🔗 Leggi su Romatoday.it

© Romatoday.it - Chirurgia estetica: il viaggio de Le Iene tra testimonianze e nuove frontiere

Leggi anche: Le Iene Inside, anticipazioni puntata 2 novembre 2025: Chirurgia estetica: bellezze da rifare — Le Iene Inside presentano Chirurgia estetica: bellezze da rifare

Leggi anche: “Le Iene presentano: Inside”, lo spin-off “Chirurgia estetica: bellezze da rifare” l’approfondimento di Alice Martinelli

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Charlotte Rampling: quando le persone si rifanno il viso, finiscono per non avere più espressioni; Pillole e intrugli. Viaggio nell’industria della salute; R-Type Delta: HD Boosted — La chirurgia estetica che non salva l’anima (per fortuna).

Cliniche in appartamenti e informazioni via social, viaggio nella chirurgia estetica - Il sogno di piacersi di più sempre più spesso parte dai social: a volte informazioni e moduli per le prenotazioni si trovano solo online. rainews.it

Dagli integratori ai farmaci per perdere peso alla chirurgia estetica. Le estreme conseguenze della paura di invecchiare e dell’ossessione per la prestanza fisica, di cui si nutrono i colossi. Viaggio nell'industria della salute - Stefano Cingolani - facebook.com facebook

Dagli integratori ai farmaci per perdere peso alla chirurgia estetica. Le estreme conseguenze della paura di invecchiare e dell’ossessione per la prestanza fisica, di cui si nutrono i colossi. Viaggio nell'industria della salute - @scingolo x.com