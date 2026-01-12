La difesa di Valentina Varisco, ex collaboratrice di Bellavia, risponde alle accuse sostenendo di essere stata lei a scoprire il presunto “papello”. La posizione si concentra sulla sua integrità e sulla trasparenza delle azioni intraprese, contestando le accuse di sottrazione di file. La vicenda evidenzia le complesse dinamiche tra le parti coinvolte, aprendo un dibattito sulla gestione dei dati e sui rapporti professionali in ambito lavorativo.

Passa al contrattacco la difesa della collaboratrice di Bellavia, Valentina Varisco, accusata di aver sottratto un milione di file al suo ex datore di lavoro, Gian Gaetano Bellavia. L'esistenza del "documento anonimo", con anche un elenco di nomi di imprenditori e politici, saltato fuori dagli atti del caso Bellavia-Varisco, "è stata rilevata dalla difesa della Dott.ssa Varisco" ed è "importante, adesso, fare luce sull'ingresso di tale documento nel fascicolo del Pubblico Ministero". A rivelarlo è proprio l'avvocato Andrea Puccio, legale della commercialista, ed ex dipendente di Bellavia, consulente di pm e giudici e della trasmissione Report. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Bellavia, la difesa della ex collaboratrice: "Siamo stati noi ad accorgerci del papello"

Leggi anche: Bellavia e il "giallo" del papello con l'elenco di politici e vip. I pm pronti ad aprire un fascicolo

Leggi anche: Commissione consiliare sulla mobilità, Cesena Siamo Noi: "Sui grandi temi siamo sempre stati tra i più propositivi”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Milano, Valentina Varisco contro Giangaetano Bellavia sui file copiati. La ex collaboratrice del consulente di pm e Report: «Da lui dichiarazioni gravi e non veritiere»; Rubati 910 gigabyte di file “ad alta sensibilità” al super consulente dei pm e di Report: ex collaboratrice rinviata a giudizio; Oltre un milione di file sottratti al commercialista dei vip e della Procura: cosa sappiamo sul caso Bellavia; Un milione di file, un silenzio assordante e una guerra di potere: il caso Bellavia-Report diventa un terremoto istituzionale.

Bellavia, la difesa della ex collaboratrice: "Siamo stati noi ad accorgerci del papello" - Il legale di Valentina Varisco, la commercialista ed ex dipendente del consulente di Report accusata di avere sottratto 1 milione di file che andrà in aula il 10 luglio. ilgiornale.it