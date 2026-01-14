Referendum il fronte del No recupera 3 punti nei sondaggi Vola la raccolta firme | superata quota 430mila

Nel dibattito sul referendum, il fronte del No registra un incremento di tre punti nei sondaggi, mentre la raccolta firme supera le 430 mila adesioni. Il governo ha deciso di fissare la data del voto, anticipando il termine della raccolta promossa da 15 giuristi contrari alla riforma, evidenziando l'importanza di un confronto pubblico e trasparente sulle questioni in gioco.

Il governo ha accelerato, fissando la data del referendum sulla separazione delle carriere, senza aspettare che si completasse la raccolta firme organizzata da 15 giuristi contrari alla riforma. L’effetto è stato quello di lanciare la petizione che ha ormai superato quota 430mila firme: vuol dire l’ 86% delle 500mila da raccogliere entro la fine di gennaio. Un risultato Si può votare cliccando su questo link, usando lo Spid o la Carta d’identià elettronica E in attesa di capire il destino del ricorso urgente depositato dai promotori della petizione al Tar del Lazio contro la delibera del Consiglio dei ministri che ha fissato al 22 e 23 marzo la data del voto, il fronte del No alla separazione delle carriere sembra recuperare posizioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

