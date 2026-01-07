Referendum e firme | in attesa del comitato metà raccolta è fatta

Il comitato promotore del referendum ha raggiunto circa la metà delle firme necessarie, attestandosi a circa 250.000 sottoscrizioni. Questi cittadini, che hanno iniziato la raccolta poco prima di Natale, continuano a lavorare per raggiungere il traguardo delle 500.000 firme richieste. Il percorso procede con impegno e costanza, mentre si attendono i prossimi step ufficiali per validare la raccolta e avanzare verso il referendum.

