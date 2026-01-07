Referendum e firme | in attesa del comitato metà raccolta è fatta

Il comitato promotore del referendum ha raggiunto circa la metà delle firme necessarie, attestandosi a circa 250.000 sottoscrizioni. Questi cittadini, che hanno iniziato la raccolta poco prima di Natale, continuano a lavorare per raggiungere il traguardo delle 500.000 firme richieste. Il percorso procede con impegno e costanza, mentre si attendono i prossimi step ufficiali per validare la raccolta e avanzare verso il referendum.

Giunto ormai quasi a metà del suo percorso verso il traguardo delle 500.000 firme, il comitato dei 15 volenterosi cittadini (quelli che, poco prima di Natale, hanno chiesto alla Cassazione . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Referendum e firme: in attesa del comitato metà raccolta è fatta Leggi anche: Referendum sulla riforma della giustizia, Grosso presidente del Comitato del No. Da lunedì la raccolta firme della maggioranza Leggi anche: Giustizia, via al comitato del No. E spunta la raccolta delle firme Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Referendum e firme: in attesa del comitato metà raccolta è fatta; Verso il Referendum: nascono i Comitati per il sì e per il no sulla separazione delle carriere e sul nuovo Csm; Giustizia, la destra cede: frena la corsa al referendum; Il Comitato esulta: Adesso però tocca alla Regione. Comitato firme, ricorso se il referendum sarà fissato prima di fine raccolta - "La posizione dei promotori del referendum popolare è chiara e sempre aggiornata sul sito ... msn.com

“Referendum, niente anticipo o sarà ricorso” - Il governo vorrebbe chiudere in fretta con la data, nella seconda metà di marzo, ma intanto in dieci giorni sono state raccolte 191 mila firme contro ... repubblica.it

Referendum sulla Giustizia: Aggiornamenti e Reazioni Politiche Recenti - Il referendum sulla giustizia si avvicina e le tensioni politiche continuano ad intensificarsi. notizie.it

Alle 21.00 del 6 gennaio le firme per il referendum sulla legge Nordio sono 240.205, pari al 48% dell'obiettivo. - facebook.com facebook

Referendum giustizia: più di 215.000 firme contro la riforma Nordio. Fra pochi mesi, in primavera, la cittadinanza sarà chiamata a un referendum sulla riforma costituzionale dell’ordinamento giudiziario. Possibile si schiera senza esitazioni per il NO. 1/2 x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.