Referendum il blitz del governo spinge la raccolta firme | raggiunta quota 380mila I promotori verso il ricorso | gli scenari

Il governo accelera sulla raccolta firme per il referendum sulla riforma Nordio, con oltre 380.000 adesioni finora. I promotori valutano ora possibili ricorsi e scenari legali, mentre la mobilitazione popolare continua a supportare l’iniziativa. La questione rimane al centro del dibattito politico e sociale, evidenziando l’importanza di un confronto trasparente e rispettoso delle procedure democratiche.

La forzatura del governo non frena la mobilitazione popolare per chiedere il referendum sulla riforma Nordio. Anzi, tra lunedì e martedì la raccolta firme lanciata prima di Natale da 15 giuristi ha avuto una nuova impennata, raccogliendo 25mila adesioni in poche ore: le sottoscrizioni sono ormai 380mila, cioè oltre il 75% delle 500mila da raggiungere entro il 30 gennaio, quando scadranno i tre mesi dalla pubblicazione della legge in Gazzetta ufficiale ( qui il link per firmare con Spid o Carta d’identità elettronica ). Nonostante il successo dell’iniziativa, però, il Consiglio dei ministri ha fissato la data del voto prima di quel termine, convocando le urne per domenica 22 e lunedì 23 marzo sulla base della richiesta già depositata dai parlamentari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

