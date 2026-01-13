Referendum il blitz del governo spinge la raccolta firme | raggiunta quota 380mila I promotori verso il ricorso | gli scenari
Il governo accelera sulla raccolta firme per il referendum sulla riforma Nordio, con oltre 380.000 adesioni finora. I promotori valutano ora possibili ricorsi e scenari legali, mentre la mobilitazione popolare continua a supportare l’iniziativa. La questione rimane al centro del dibattito politico e sociale, evidenziando l’importanza di un confronto trasparente e rispettoso delle procedure democratiche.
La forzatura del governo non frena la mobilitazione popolare per chiedere il referendum sulla riforma Nordio. Anzi, tra lunedì e martedì la raccolta firme lanciata prima di Natale da 15 giuristi ha avuto una nuova impennata, raccogliendo 25mila adesioni in poche ore: le sottoscrizioni sono ormai 380mila, cioè oltre il 75% delle 500mila da raggiungere entro il 30 gennaio, quando scadranno i tre mesi dalla pubblicazione della legge in Gazzetta ufficiale ( qui il link per firmare con Spid o Carta d’identità elettronica ). Nonostante il successo dell’iniziativa, però, il Consiglio dei ministri ha fissato la data del voto prima di quel termine, convocando le urne per domenica 22 e lunedì 23 marzo sulla base della richiesta già depositata dai parlamentari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Referendum, i promotori della raccolta firme: “Pronto il ricorso al Tar se il governo fisserà il voto il 22 e 23 marzo”
Leggi anche: Promotori firme referendum pronti a ricorso contro data Governo: domani informiamo Mattarella
Referendum, superate le 300mila firme contro la riforma Nordio: in venti giorni la raccolta completata al 60% - Hanno superato quota 300mila in venti giorni le firme a sostegno dell’iniziativa popolare per il referendum sulla riforma Nordio, dispo ... ilfattoquotidiano.it
Referendum, basta rinvii: il governo punta al 22 marzo. I comitati per il no: “Pronti al ricorso” - Contrari opposizioni e i giuristi guidati da Guglielmi: Abbiamo raccolto oltre 250mila firma, abbiamo il diritto ... repubblica.it
Referendum giustizia, il no di Landini alla riforma: “Disegno politico del governo per mettere in discussione costituzione e democrazia” - Il segretario Cgil attacca il governo sulla giustizia: "Nessuno aveva chiesto il referendum, conferma una volontà autoritaria" ... ilfattoquotidiano.it
Referendum Giustizia, blitz sul voto il 22 marzo. Il Comitato scrive al Colle. @Snaporaz92 e @salvini_giacomo x.com
Il governo Meloni sta tentando un colpo di mano sulla riforma della giustizia: un blitz per condizionare l’esito del referendum e farlo passare nel silenzio. Non possiamo permetterlo. È importante capire cosa sta accadendo e come possiamo fermarli. Il referend - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.