Referendum Giustizia Nordio dice che il ricorso contro la data è inutile e conferma il voto il 22 e 23 marzo
Il ministro Nordio ha dichiarato che il ricorso contro la data del referendum sulla giustizia è inutile, confermando le date del 22 e 23 marzo. Il commento si inserisce nel dibattito sulla legittimità delle procedure, mentre Nordio ha espresso disapprovazione per le accuse rivolte ai magistrati, definendole inaccettabili. La decisione rimane ferma, con il voto in programma tra poche settimane.
Il ministro della Giustizia Nordio ha detto che il ricorso presentato dal comitato dei 15 giuristi guidati dall'avvocato Guglielmi è "inutile": "Disgustato quando alcuni magistrati arrivano alla volgarità di accusarci di piduismo e di realizzazione del progetto di Gelli: è indegno per chi riveste una toga". 🔗 Leggi su Fanpage.it
