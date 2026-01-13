Riforma Giustizia Comitato per il No fa ricorso contro la data del 22 e 23 marzo

Il Comitato per il No ha presentato un ricorso per chiedere lo spostamento della data del referendum sulla Giustizia, prevista per il 22 e 23 marzo. La richiesta nasce dalla volontà di garantire condizioni più adeguate per la partecipazione e il corretto svolgimento della consultazione. La decisione sulla data rimane al momento in sospeso, in attesa di eventuali provvedimenti delle autorità competenti.

Il Comitato per il No chiede che venga spostata la data per la votazione del referendum sulla Giustizia, in programma domenica 22 e lunedì 23 marzo. “Come annunciato abbiamo proceduto, dopo averne data doverosa e preventiva informazione alla presidenza della Repubblica, a depositare un ricorso al Tar del Lazio per l’annullamento, previa sospensiva, della delibera del Consiglio dei ministri che ha fissato il 22 e 23 marzo la data per la votazione relativa al referendum sulla legge di revisione costituzionale promosso dai parlamentari. Nei prossimi giorni sapremo il seguito, intanto la raccolta continua e veleggiamo verso le 400. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Riforma Giustizia, Comitato per il No fa ricorso contro la data del 22 e 23 marzo Leggi anche: Referendum Giustizia, i ricorsi contro la data del 22 marzo: comitato firme per il no scrive a Mattarella Leggi anche: Meloni su riforma Giustizia: “22-23 marzo data referendum, nessuna forzatura” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Referendum giustizia, ecco perché voteremo NO; Giustizia sotto attacco, ecco perché la riforma va fermata col referendum; Giustizia: il 10 gennaio il Comitato Società Civile lancia la campagna per il No al referendum; Referendum Giustizia: firma per difendere la Costituzione!. Riforma Giustizia, Comitato per il No fa ricorso contro la data del 22 e 23 marzo - Il Comitato per il No chiede che venga spostata la data per la votazione del referendum sulla Giustizia, in programma domenica 22 e lunedì 23 marzo. lapresse.it

Referendum sulla giustizia, nasce il comitato per il No: “Riforma del Governo attacca la Costituzione” - Giuseppe Corlito spiega la nascita del comitato per il No di Grosseto al referendum sulla riforma della giustizia. grossetonotizie.com

Referendum Giustizia, i ricorsi contro la data del 22 marzo: comitato firme per il no scrive a Mattarella - Il comitato promotore della raccolta firme per il referendum sulla riforma della Giustizia, guidato dall'avvocato Guglielmi, scrive al presidente della ... fanpage.it

Il comitato promotore della raccolta firme per il referendum sulla riforma della Giustizia, guidato dall’avvocato Guglielmi, scrive al presidente della Repubblica per protestare contro la data per il voto: il governo ha indicato il 22 e 23 marzo per il referendum sull - facebook.com facebook

Referendum giustizia, si mobilitano le stampelle dem del Sì: “Riforma ok”. @WandaMarra x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.