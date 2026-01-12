Referendum giustizia decisa la data | sarà il 22 e 23 marzo

Il Consiglio dei ministri ha confermato le date del referendum sulla riforma della giustizia, che si svolgerà il 22 e 23 marzo. La consultazione rappresenta un momento importante di confronto sulle modifiche al sistema giudiziario italiano, coinvolgendo direttamente i cittadini. La decisione ufficiale permette di organizzare al meglio le successive attività di preparazione e comunicazione.

Il referendum sulla riforma della giustizia si terrà il 22 e 23 marzo. Lo ha stabilito, secondo quanto si apprende, il Consiglio dei ministri nella riunione di oggi. Nelle stesse date si voterà anche per le elezioni suppletive della Camera dopo le dimissioni dei leghisti Alberto Stefani e Massimo Bitonci, rispettivamente nel governatore del Veneto e neo assessore alle Imprese e al commercio della stessa regione. Referendum giustizia, riunione FI con Tajani: “Forte impegno contro fake news”. “La riforma della giustizia con la separazione delle carriere è il risultato di un impegno storico di Forza Italia, una battaglia garantista e per la libertà ispirata da Silvio Berlusconi che finalmente arriva a compimento con il referendum confermativo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

