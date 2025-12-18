Gratteri a La7 | Garlasco non c’entra nulla col referendum giustizia Se ne parla ogni giorno in tv per una precisa strategia politica

Durante un intervento a La7, Gratteri ha sottolineato come il caso di Garlasco sia stato strumentalizzato a fini politici, distogliendo l’attenzione dal reale tema del referendum sulla separazione delle carriere. Secondo il magistrato, si tratta di una strategia mediatica volta a confondere l’opinione pubblica, alimentando un dibattito che non ha nulla a che vedere con la questione giudiziaria in sé.

© Ilfattoquotidiano.it - Gratteri a La7: “Garlasco non c’entra nulla col referendum giustizia. Se ne parla ogni giorno in tv per una precisa strategia politica” “La vicenda giudiziaria del delitto di Garlasco non c’entra assolutamente niente con il referendum sulla separazione delle carriere. Ma non si era sempre detto che fino a quando la sentenza non diventava definitiva tutti eravamo innocenti? Vabbè che in tutte le reti, si dedica a Garlasco mezz’ora al giorno, però dovremmo anche fare un processo”. Così a Dimartedì (La7) il procuratore capo della repubblica di Napoli, Nicola Gratteri, replica a distanza alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ad Atreju ha invitato il pubblico a votare sì al referendum sulla giustizia “perché non ci debba più essere una vergogna come quella che stiamo vedendo a Garlasco”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Leggi anche: Giustizia, Gratteri torna in campo: "Ogni giorno vengo diffamato dai giornali, ma il No al referendum sta recuperando" Leggi anche: Giustizia, presidente Anm: “Nessuna persecuzione a politici, se ne parla per condizionare referendum” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Meloni cita Garlasco sul referendum giustizia, Gratteri: "Non c'entra assolutamente nulla" - Ad Atreju, Giorgia Meloni ha menzionato il caso Garlasco in riferimento al referendum sulla giustizia. la7.it

