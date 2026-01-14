Referendum ecco il ricorso sulla data Ma Mattarella firma

Il ricorso sulla data del referendum costituzionale sulla riforma della giustizia è stato presentato ufficialmente, e nelle ultime ore è arrivata la firma del Presidente Mattarella. Dopo aver notificato formalmente al Quirinale, il comitato dei cittadini promotori ha avviato le procedure necessarie per tutelare le proprie istanze. Questa decisione si inserisce nel quadro delle iniziative legali e politiche legate alle tempistiche del voto referendario.

Detto fatto. Ieri mattina, dopo aver informato per iscritto il Quirinale, il comitato dei 15 probi cittadini che stanno raccogliendo le firme per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Referendum, ecco il ricorso sulla data Ma Mattarella firma

Referendum, sulla data è battaglia di ricorsi. Il Colle firma il decreto - Il M5s lancia un “kit” per fare campagna contro la riforma della giustizia. repubblica.it

Riforma Nordio, il fronte referendario presenta ricorso al Tar. Intanto i 5 Stelle lanciano la campagna per il “No al Referendum salva-casta” - Dopo il blitz del governo sulla data del referendum, il comitato referendario ricorre al Tar. lanotiziagiornale.it

Ieri il Governo ha fissato al 22/23 marzo il voto del referendum sulla riforma della giustizia. Perché oggi un gruppo di cittadini presenta ricorso al Tar, dicendo che la data del voto può essere indicata solo dopo che loro avranno raccolto le firme per la celebrazi - facebook.com facebook

Ricorso al Tar su data referendum Giustizia, comitato per il No: “Governo disprezza volontà popolare” x.com

