Referendum il governo fissa data 22-23 marzo ma è a rischio ricorso

Il governo ha stabilito il 22 e 23 marzo come date per il referendum sulla riforma della magistratura, che include anche la separazione delle carriere. Tuttavia, la decisione è soggetta a possibili ricorsi, rendendo incerta la conferma definitiva della consultazione popolare.

Roma, 12 gen. (askanews) – Il referendum sulla riforma della magistratura che prevede anche la separazione delle carriere, si terrà nel fine settimana del 22-23 marzo. Lo ha stabilito oggi il Consiglio dei ministri che ha anche accorpato, nello stesso weekend le elezioni suppletive per i collegi lasciati vacanti in Veneto da Alberto Stefani e Massimo Bitonci. Ma sulla decisione dell’esecutivo pende il rischio di un ricorso da parte del Comitato dei 15 volenterosi. Sulla scelta della data, secondo quanto si apprende, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, nel corso del Cdm ha ricordato che il governo era tenuto “ad adempiere ad un obbligo di legge”, fissato in 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza dell’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione, che scadeva il 17 gennaio prossimo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

