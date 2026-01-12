Promotori firme referendum pronti a ricorso contro data Governo | domani informiamo Mattarella

I promotori delle firme per il referendum annunciano un ricorso contro la decisione del Governo di fissare una data anticipata, in contrasto con i tempi stabiliti dalla Costituzione. Domani informeranno il Presidente della Repubblica Mattarella sulla questione, evidenziando come questa scelta rischi di compromettere le procedure democratiche e i diritti dei cittadini coinvolti.

Roma, 12 gen. (askanews) – “Il governo ha deciso di ignorare la Costituzione che concede tre mesi per la proposizione del referendum e la prassi applicativa che ne è conseguita da decenni, giungendo a sfottere con un suo ministro gli oltre 350.000 cittadini che in pochi giorni hanno firmato dicendo che il loro diritto ha la stessa consistenza e merita lo stesso riguardo rispetto all’ipotesi che suo nonno fosse un treno”. Lo afferma l’avvocato Carlo Guglielmi, portavoce del Comitato dei 15 giuruisti che sta raccogliendo le firme dei cittadini per p per un altro quesito per il referendum sulla riforma costituzionale della magistratura approvata dal Parlamento. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

