Sondaggio Swg cresce solo Fratelli d’Italia Calano Pd e Forza Italia Stabile la Lega
Questa settimana, al 3 novembre, l’orientamento di voto degli italiani premia, tra i partiti maggiori, solo Fratelli d’Italia con +0,2%, stabile la Lega, in leggero calo Partito Democratico -0,1%, Movimento 5 Stelle -0,2%, Forza Italia -0,1% e Verdi e sinistra -0,2%. Nei partiti minori + Europa sale di poco +0,1% e Altre Liste +0,3%. Stabili Azione, Italia Viva e Noi Moderati. Aumenta dell’1% la percentuale di chi non si esprime. L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
