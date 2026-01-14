Ladro ucciso il film della rapina in villa | il citofono l' aggressione in cucina e il pugnale di un kit di sopravvivenza Così Jonathan Rivolta ha colpito Adamo Massa

Il film della rapina in villa a Lonate Pozzolo rivela dettagli come il citofono, l'aggressione in cucina e l'uso di un pugnale da un kit di sopravvivenza. La vicenda, culminata con l'uccisione di uno dei ladri, ha coinvolto Jonathan Rivolta e Adamo Massa. Gli eventi sono avvenuti in tarda mattinata, quando i rapinatori presumibilmente pensavano che la zona fosse deserta.

