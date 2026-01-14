Ladro ucciso il film della rapina in villa | il citofono l' aggressione in cucina e il pugnale di un kit di sopravvivenza Così Jonathan Rivolta ha colpito Adamo Massa
Il film della rapina in villa a Lonate Pozzolo rivela dettagli come il citofono, l'aggressione in cucina e l'uso di un pugnale da un kit di sopravvivenza. La vicenda, culminata con l'uccisione di uno dei ladri, ha coinvolto Jonathan Rivolta e Adamo Massa. Gli eventi sono avvenuti in tarda mattinata, quando i rapinatori presumibilmente pensavano che la zona fosse deserta.
Hanno agito in tarda mattinata, quando presumevano che a Lonate Pozzolo, nel Varesotto, fossero tutti al lavoro. Hanno suonato il citofono più volte per assicurarsi che non ci fosse nessuno. 🔗 Leggi su Leggo.it
Leggi anche: L’incubo di Jonathan Rivolta, la pugnalata, il ladro morto e il caos in ospedale: tragica rapina in villa a Lonate Pozzolo
Leggi anche: ?Uccide il ladro in casa sua, Jonathan Rivolta rischia l'arresto? Cosa ha detto: «Mi hanno preso a pugni in faccia, mi sono difeso con un pugnale da trekking»
Carabiniere condannato per aver ucciso un presunto ladro in fuga, il legale della vittima: Due colpi esplosi ad altezza d'uomo.
Ladro ucciso, il film della rapina in villa: il citofono, l'aggressione in cucina e il pugnale di un kit di sopravvivenza. Così Jonathan Rivolta si è difeso - Hanno agito in tarda mattinata, quando presumevano che a Lonate Pozzolo, nel Varesotto, fossero tutti al lavoro. msn.com
Rapina in villa, il ladro accoltellato dal padrone di casa durante il raid: morto in ospedale - Lonate Pozzolo: il proprietario di un’abitazione presa di mira da due banditi, dopo aver ricevuto una scarica di pugni sul volto, ha colpito un aggressore con una lama. msn.com
Rapina in villa nel Varesotto, il padrone di casa accoltella e uccide il ladro: i complici lo scaricano davanti all'ospedale - L'uomo morto all'ospedale di Magenta si sarebbe introdotto con un complice per rubare in un appartamento di Lonate Pozzolo (Varese) e sarebbe stato colpito dal padrone di ... msn.com
Chi è e cosa rischia il proprietario di casa che ha ucciso il ladro facebook
Giuseppe Cruciani: «Carabiniere condannato a 3 anni di carcere per aver sparato e ucciso un ladro pregiudicato siriano in fuga che aveva appena accoltellato un altro carabiniere. Il militare dovrà pagare anche… facebook.com/reel/113398811… x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.