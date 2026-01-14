Adamo Massa ucciso da Jonathan Rivolta il film della rapina in villa | il citofono l' aggressione in cucina e il pugnale di un kit di sopravvivenza
Hanno agito in tarda mattinata, quando presumevano che a Lonate Pozzolo, nel Varesotto, fossero tutti al lavoro. Hanno suonato il citofono più volte per assicurarsi che non ci fosse nessuno. 🔗 Leggi su Leggo.it
Chi era Adamo Massa il ladro ucciso dal proprietario di casa durante una rapina a Lonate Pozzolo: «Residente in un campo nomadi di Torino» - Era residente in un campo nomadi di etnia Rom nel Torinese Adamo Massa, 37 anni, rimasto ucciso da una coltellata nel corso di una colluttazione con il padrone di casa, mentre cercava ... msn.com
L’incubo di Jonathan Rivolta, la pugnalata, il ladro morto e il caos in ospedale: tragica rapina in villa a Lonate Pozzolo - Varese, il proprietario di casa 33enne svegliato da due rapinatori: la lite, poi il fendente al fianco di un bandito con il coltello da caccia di un kit di sopravvivenza. msn.com
