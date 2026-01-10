Dà in escandescenze in tribunale Coltello nello zaino | portato in questura

Un uomo perde il controllo in tribunale, dando in escandescenze, e viene trovato con un coltello nello zaino, poi portato in questura. La vicenda avviene a Siena, il 10 gennaio 2026, e si inserisce nel contesto di un procedimento penale che vede già condannato, con una sentenza del 17 novembre scorso, a otto mesi di reclusione per stalking nei confronti dell’ex datore di lavoro.

Siena, 10 gennaio 2026 – Già aveva contestato la sentenza di condanna del 17 novembre scorso, 8 mesi per stalking all’ex datore di lavoro. Pena sospesa se avesse fatto 90 ore di volontariato. Legale e interprete, in quell’occasione avevano cercato di farlo ragionare quando l’imputato l’aveva detto a chiare note al giudice Simone Spina. Furiosi anche all’esterno dell’aula aveva cercato di rientrare per prendersela con Spina. “Mai vista una cosa del genere in 34 anni di professione”, aveva commentato in quella circostanza l’avvocato Alessandro Alunni riferendosi al comportamento del suo assistito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

