Rapina in un supermercato a Napoli fermato 15enne

Un minorenne di 15 anni è stato fermato e accompagnato in comunità dopo aver commesso una rapina in un supermercato nel Napoletano lo scorso 2 dicembre. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato alla sua identificazione e successiva misura di tutela, nel rispetto delle procedure previste dalla legge. La vicenda evidenzia l’attenzione delle autorità locali nel contrasto ai reati e nella tutela dei minori.

Il 15enne, autore di una rapina avvenuta lo scorso 2 dicembre nel Napoletano, è stato fermato e accompagnato in comunità. Pensava di averla fatta franca il rapinatore 15enne autore di una rapina da 1600 euro realizzata lo scorso 2 dicembre ai danni di un supermercato nel Napoletano: a tradirlo è stata l'etichetta della lavanderia col

