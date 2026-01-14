Melito 15enne di Giugliano rapina supermercato | arrestato dai carabinieri

Un ragazzo di 15 anni di Giugliano è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di aver partecipato a una rapina in un supermercato di Melito, insieme a un complice. L’episodio è stato prontamente gestito dalle forze dell’ordine, che hanno fermato il giovane poco dopo il fatto. La vicenda solleva questioni sulla sicurezza e sulla tutela dei minori coinvolti in situazioni di criminalità.

La rapina messa a segno con un complice L'articolo Teleclubitalia.

Rapina nel supermercato a Melito, c’è un arresto: ha solo 15 anni - Preso uno dei presunti responsabili della rapina ai danni di un supermercato nel Napoletano; è un 15enne, è stato collocato in comunità ... fanpage.it

Giugliano, baby rapinatore in azione: a 15 anni assalta supermercato. Incastrato dalle telecamere - Il 2 dicembre a Melito di Napoli, due individui in scooter hanno rapinato un supermercato sulla Strada Provinciale. cronachedellacampania.it

