Rapina in un supermercato i carabinieri arrestano un 15enne

I Carabinieri di Giugliano in Campania hanno eseguito un’ordinanza cautelare nei confronti di un 15enne, coinvolto in una rapina in un supermercato. L’azione si inserisce in un’operazione di prevenzione e repressione dei reati, volta a garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto della legge. L’arresto si inquadra nel contesto delle attività di controllo svolte dalle forze dell’ordine sul territorio.

I Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania hanno dato esecuzione a un’ordinanza cautelare di collocamento in comunità emessa dal GIP del Tribunale per i minorenni di Napoli nei confronti di un 15enne di Giugliano in Campania, incensurato, in quanto ritenuto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Melito, 15enne di Giugliano rapina supermercato: arrestato dai carabinieri Leggi anche: Giugliano in Campania. Emergenza criminalità giovanile. Carabinieri arrestano rapinatore 15enne Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Ruba all'Aldi poi armato di bottiglia minaccia l'addetto alla sicurezza per scappare: arrestato; Rapina nel supermercato con bottino da 500 euro: arriva la condanna; Vigevano, evade dai domiciliari e rapina un supermercato: arrestato 36enne; Rapina al supermercato con pistole in pugno e volto coperto: bottino da 3.000 euro. La caccia ai banditi in fuga. Giugliano, rapina in un supermercato: arrestato un 15enne - I Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania hanno dato esecuzione ad un’ordinanza cautelare di collocamento in comunità emessa dal GIP ... msn.com

Minaccia cassiera e ruba incasso di un supermercato, arrestato rapinatore: ha solo 15 anni - Nel mirino del baby criminale, in azione insieme a un complice, un supermercato di Melito. lostrillone.tv

Rapina nel supermercato a Melito, c’è un arresto: ha solo 15 anni - Preso uno dei presunti responsabili della rapina ai danni di un supermercato nel Napoletano; è un 15enne, è stato collocato in comunità ... fanpage.it

SARNO, RAPINA IN SUPERMERCATO E MOLESTIE: PROCESSO SUBITO PER UN 22ENNE - La Procura di ha disposto il nei confronti di un 22enne di nazionalità marocchina, arrestato a Sarno lo - facebook.com facebook

Tentata rapina al supermercato in via Massarenti: arrestato un 30enne x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.