Una grande antenna installata a Mortano di Santa Sofia Legambiente | Stupore e preoccupazione dei residenti

A Mortano di Santa Sofia, una maestosa antenna per la telefonia mobile ha preso il posto dell'ex mangimificio Arrigoni, suscitando reazioni contrastanti tra i residenti. Legambiente esprime stupore e preoccupazione per questa nuova installazione, che cambia il volto del paesaggio locale e solleva interrogativi sulla sua compatibilità con l’ambiente e la comunità.

Svetta una grande antenna per la telefonia mobile a Mortano di Santa Sofia, laddove sorgeva il mangimificio della azienda Arrigoni. “Dalle prime informazioni sembra che sia tutto regolare con tanto di pareri positivi di Arpae Emilia Romagna e Ausl - comunica il circolo di Legambiente Alto Bidente. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

