Cocaina dal Sudamerica un pentito rivela le complicità in porto

Un pentito ha svelato dettagli sulle rotte della droga proveniente dal Sudamerica, indicando le complicità all’interno del porto di Genova. Durante l’interrogatorio condotto dall’Antimafia, sono emerse informazioni sulla possibilità di far uscire la cocaina dal terminal portuale, sollevando nuove questioni sulle reti criminali coinvolte. Queste rivelazioni contribuiscono a far luce su un fenomeno complesso e radicato nel sistema portuale della città.

Traffico internazionale di droga. Cocaina e hashish dal Sudamerica. Coinvolta anche Grosseto: 9 arresti - GROSSETOSarebbero stati in grado di movimentare una tonnellata di cocaina che dal Sudamerica arrivava in Europa e di commercializzare 200 chili di hashish, destinati ai mercati di Roma, Grosseto e ... lanazione.it

Fiumi di cocaina dal Sudamerica stipati nei container diretti nei porti italiani: verso la Lombardia droga per 27 milioni, 28 arresti - Milano, 25 novembre 2025 – La droga (nello specifico cocaina) arriva dal Sudamerica attraverso navi container per un valore di oltre 27 milioni di euro. ilgiorno.it

#Gaeta #Fondi #Lazio #Latina #SudPontino #Spaccio #Cocaina #Stupefacenti #Arresto #Polizia Gaeta, 33enne arrestato per spaccio di cocaina - facebook.com facebook

Latina, un chilo di cocaina in casa e sei etti di mariuana: arrestato un 33enne x.com

