Cocaina dal Sudamerica un pentito rivela le complicità in porto
Un pentito ha svelato dettagli sulle rotte della droga proveniente dal Sudamerica, indicando le complicità all’interno del porto di Genova. Durante l’interrogatorio condotto dall’Antimafia, sono emerse informazioni sulla possibilità di far uscire la cocaina dal terminal portuale, sollevando nuove questioni sulle reti criminali coinvolte. Queste rivelazioni contribuiscono a far luce su un fenomeno complesso e radicato nel sistema portuale della città.
Interrogato dall’Antimafia dopo le prime rivelazioni nel processo: «Avevo la possibilità di fare uscire la droga dal porto di Genova». 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
