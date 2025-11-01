Cassano | Sono tifoso dell’Inter ma quando lo vinto lo Scudetto tifavo Milan Il calcio è un lavoro

Antonio Cassano difende Luciano Spalletti dopo l'arrivo alla Juventus nonostante il tatuaggio del Napoli, poi cita il suo passaggio al Milan nonostante la fede interista.

Cassano difende Sommer: "E se Martinez combina pasticci poi tocca a Di Gennaro?" - Antonio Cassano, ex fantasista e tifoso dell'Inter, non ha evitato di esporsi su uno dei temi del momento in casa nerazzurra, quello relativo al portiere. Scrive tuttomercatoweb.com

Mancini: «Da tifoso speroche Garrone perdoni Cassano» - Mi spiace che sia successo quel casino col presidente Garrone. Come scrive ilsecoloxix.it