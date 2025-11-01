Cassano | Sono tifoso dell’Inter ma quando lo vinto lo Scudetto tifavo Milan Il calcio è un lavoro

Antonio Cassano difende Luciano Spalletti dopo l'arrivo alla Juventus nonostante il tatuaggio del Napoli, poi cita il suo passaggio al Milan nonostante la fede interista. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

