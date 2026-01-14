Querela ritirata così è stata assolta l’influencer Chiara Ferragni | Reato riqualificato in truffa semplice improcedibile

Chiara Ferragni è stata assolta nel processo abbreviato riguardante i casi del Pandoro Pink Christmas e delle uova di Pasqua. La querela originaria è stata ritirata e il reato è stato riqualificato come truffa semplice, con conseguente improcedibilità. L'esito della vicenda conferma l'assenza di responsabilità penale dell'influencer in relazione alle contestazioni avanzate.

Chiara Ferragni è stata assolta al termine del processo abbreviato con al centro i noti casi del Pandoro Pink Christmas e delle uova di Pasqua. La decisione è stata presa dal giudice della III Sezione penale di Milano, Ilio Mannucci Pacini. L’influencer era imputata per truffa aggravata in relazione a presunti messaggi ingannevoli pubblicati sui social. (ANSA FOTO) – Notizie.com Secondo l’accusa, Ferragni avrebbe promosso la vendita dei due dolci lasciando intendere che parte del ricavato sarebbe andato a finanziare progetti di beneficenza. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Querela ritirata, così è stata assolta l’influencer Chiara Ferragni: “Reato riqualificato in truffa semplice, improcedibile” Leggi anche: Pandorogate, Chiara Ferragni assolta: "Reato di truffa era estinto" Leggi anche: Chiara Ferragni è stata assolta nel processo per truffa aggravata Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Querela a Report, De Luca “corregge” Fico: non può ritirarla, la porterò avanti da solo L'ex governatore chiarisce che non può essere ritirata perché non è stata ancora presentata e annuncia: pronto a portarla avanti da solo Leggi la notizia: https://www.irpinian facebook Oggi ho rimesso la querela che avevo sporto nei confronti della persona che aveva pensato bene di minacciarmi di morte su Facebook. Ho ritirato la denuncia perché sono arrivate le scuse e soprattutto perché il soggetto ha maturato la consapevolezza della x.com

