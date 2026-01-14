Querela ritirata così è stata assolta l’influencer Chiara Ferragni | Reato riqualificato in truffa semplice improcedibile

Chiara Ferragni è stata assolta nel processo abbreviato riguardante i casi del Pandoro Pink Christmas e delle uova di Pasqua. La querela originaria è stata ritirata e il reato è stato riqualificato come truffa semplice, con conseguente improcedibilità. L'esito della vicenda conferma l'assenza di responsabilità penale dell'influencer in relazione alle contestazioni avanzate.

Chiara Ferragni è stata assolta al termine del processo abbreviato con al centro i noti casi del Pandoro Pink Christmas e delle uova di Pasqua. La decisione è stata presa dal giudice della III Sezione penale di Milano, Ilio Mannucci Pacini. L’influencer era imputata per truffa aggravata in relazione a presunti messaggi ingannevoli pubblicati sui social. (ANSA FOTO) – Notizie.com Secondo l’accusa, Ferragni avrebbe promosso la vendita dei due dolci lasciando intendere che parte del ricavato sarebbe andato a finanziare progetti di beneficenza. 🔗 Leggi su Notizie.com

