Pandorogate Chiara Ferragni assolta | Reato di truffa era estinto

Chiara Ferragni è stata assolta dall’accusa di truffa aggravata relativa alle vicende delle uova di Pasqua e del pandoro Pink Christmas. La decisione della procura ha stabilito che il reato di truffa era estinto, chiudendo così un caso che aveva attirato l’attenzione dei media. La vicenda si conclude senza ulteriori conseguenze penali per l’influencer, confermando l’insussistenza delle accuse.

L'influencer era indagata per truffa aggravata in merito ai casi delle uova di Pasqua e del pandoro Pink Christmas. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Pandorogate, Chiara Ferragni assolta: "Reato di truffa era estinto" Leggi anche: Chiara Ferragni assolta dall'accusa di truffa per il Pandorogate Leggi anche: Pandorogate, ecco perché la procura chiede di condannare Chiara Ferragni a 1 anno e 8 mesi per truffa La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Chiara Ferragni assolta dall'accusa di truffa aggravata per il Pandoro Gate: «Sono commossa, ringrazio tutti»; È il giorno della sentenza per Chiara Ferragni: dalla fuga dei brand dopo il Pandoro-Gate alla chiusura dei negozi e i licenziamenti, il tramonto della favola social; Accusa, difesa e gli scenari del processo a Chiara Ferragn; Referendum, sulla data è battaglia di ricorsi. Il Colle firma il decreto. Chiara Ferragni assolta nel processo Pandoro Gate: era accusata di truffa aggravata. «Sono commossa, ringrazio tutti» - È arrivata la sentenza per Chiara Ferragni, l'influencer e imprenditrice digitale che era imputata per truffa aggravata per i noti casi del pandoro Balocco Pink Christmas e delle ... leggo.it

Chiara Ferragni assolta nel processo Pandoro Gate: era accusata di truffa aggravata - È arrivata la sentenza per Chiara Ferragni, l'influencer e imprenditrice digitale che era imputata per truffa aggravata per i noti casi del pandoro Balocco Pink Christmas e delle ... leggo.it

Chiara Ferragni, arriva la sentenza sul Pandoro Gate: cosa ha deciso il Tribunale - È arrivata la sentenza sul caso Pandoro Gate: Chiara Ferragni a processo per truffa aggravata. donnaglamour.it

Per Chiara Ferragni è il giorno della verità. Assediata da fotografi e telecamere, è arrivata al tribunale di Milano dove il giudice si è ritirato in camera di consiglio e nel pomeriggio pronuncerà la sentenza di primo grado per il cosidetto "Pandorogate". Per l'influe facebook

#Pandorogate, #ChiaraFerragni in Tribunale per la sentenza: sono tranquilla e fiduciosa x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.