Chiara Ferragni è stata assolta nel processo per truffa aggravata a Milano, relativo alle operazioni commerciali 'Pandoro Balocco Pink Christmas' e 'Uova di Pasqua Chiara Ferragni - sosteniamo i Bambini delle Fate'. La decisione è arrivata dopo il rito abbreviato, chiudendo così un procedimento che la vedeva imputata per presunte irregolarità nelle campagne natalizie e pasquali del 2021 e 2022.

Chiara Ferragni assolta per truffa aggravata: «Sono felice, devo ringraziare tutte le persone che mi sono state vicine» - «Ringrazio i miei follower che mi sono sempre stati vicini, sono quella che sono grazie a loro», le sue prime paro ... vanityfair.it

"Sono tranquilla e fiduciosa", ha detto Chiara Ferragni entrando in Tribunale di Milano nel giorno della sentenza nel processo che la vede imputata per truffa aggravata, per i casi del pandoro Balocco Pink Christmas e delle uova di Pasqua Dolci Preziosi. Ha ri x.com

