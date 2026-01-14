Chiara Ferragni è stata assolta nel processo per truffa aggravata

Chiara Ferragni è stata assolta nel processo per truffa aggravata a Milano, relativo alle operazioni commerciali 'Pandoro Balocco Pink Christmas' e 'Uova di Pasqua Chiara Ferragni - sosteniamo i Bambini delle Fate'. La decisione è arrivata dopo il rito abbreviato, chiudendo così un procedimento che la vedeva imputata per presunte irregolarità nelle campagne natalizie e pasquali del 2021 e 2022.

Chiara Ferragni è stata assolta nel processo con rito abbreviato che la vede imputata a Milano per truffa aggravata in relazione alle operazioni commerciali 'Pandoro Balocco Pink Christmas' (Natale 2022) e 'Uova di Pasqua Chiara Ferragni - sosteniamo i Bambini delle Fate' (Pasqua 2021 e 2022)'.

