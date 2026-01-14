Quattro giovani escursionisti cinesi bloccati a Campo Imperatore per la nebbia recuperati con il gatto delle nevi

Quattro giovani escursionisti cinesi sono stati soccorsi nel territorio di Campo Imperatore, in Abruzzo, dopo essere rimasti bloccati dalla nebbia. L’intervento del soccorso alpino e speleologico abruzzese ha permesso di recuperarli utilizzando anche il gatto delle nevi. L’episodio evidenzia l’importanza di pianificare attentamente le escursioni in ambienti montani e di affidarsi ai servizi di soccorso in caso di emergenza.

Escursionisti cinesi bloccati dalla nebbia, intervento del Soccorso Alpino - ] ... ecoaltomolise.net

Escursionisti bloccati dalla nebbia sulla Piana di Campo Imperatore - Intervento nel pomeriggio di ieri sulla Piana di Campo Imperatore per soccorrere quattro giovani escursionisti di origine cinese, tre uomini e una donna di età compresa tra i 22 e i 27 anni, in diffic ... rete8.it

