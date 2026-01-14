Escursionisti bloccati dalla nebbia sulla piana di Campo Imperatore | recuperati con il gatto delle nevi

Nel pomeriggio di martedì, il Soccorso alpino abruzzese è intervenuto sulla piana di Campo Imperatore per recuperare quattro escursionisti rimasti bloccati dalla nebbia. L’intervento, effettuato con il supporto del gatto delle nevi, ha permesso di garantire la sicurezza dei partecipanti e di riportarli in salvo. La situazione ha evidenziato l’importanza di verificare le condizioni meteorologiche prima di intraprendere escursioni in aree montane.

Il Soccorso alpino e speleologico abruzzese è intervenuto nel pomeriggio di martedì sulla piana di Campo Imperatore per soccorrere quattro giovani escursionisti bloccati dalla nebbia sulla piana di Campo Imperatore. I quattro, tre uomini e una donna tra i 22 e i 27 anni, tutti di origine cinese.

Escursionisti bloccati dalla nebbia a Campo Imperatore - Nel pomeriggio di ieri il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico è intervenuto a Campo Imperatore per soccorrere degli escursionisti ... laquilablog.it

Escursionisti cinesi bloccati dalla nebbia, intervento del Soccorso Alpino - ] ... ecoaltomolise.net

