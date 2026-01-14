Quand’è Carnevale nel 2026? Quando inizia e quando finisce
Il Carnevale 2026 si svolgerà tra il 9 febbraio e il 13 febbraio, con il giorno di Martedì Grasso che segna la conclusione delle festività. Questa ricorrenza, tradizionalmente celebrata in molte città italiane, prevede eventi, sfilate e manifestazioni che coinvolgono tutta la comunità. Le date variano leggermente a seconda delle regioni, ma in generale il periodo si colloca tra febbraio e marzo.
Il Carnevale 2026 si preannuncia come uno dei momenti più attesi dell’anno, ricco di colori, feste, sfilate e tradizioni che coinvolgono grandi e piccoli in tutta Italia. Come ogni anno, la data del Carnevale varia in base al calendario liturgico, essendo legata alla Pasqua. Le date principali del Carnevale 2026. Nel 2026 la Pasqua cade il 5 aprile, e di conseguenza il periodo di Carnevale si colloca tra febbraio e inizio marzo. Le due date più importanti da segnare sono: Giovedì Grasso: 12 febbraio 2026. Martedì Grasso: 17 febbraio 2026. Il Martedì Grasso rappresenta il culmine del Carnevale ed è l’ultimo giorno di festeggiamenti prima dell’inizio della Quaresima, che comincia con il Mercoledì delle Ceneri (18 febbraio 2026). 🔗 Leggi su Funweek.it
