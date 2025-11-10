Migliora la qualità dell’aria | domani niente misure emergenziali

Parmatoday.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A seguito delle proiezioni ARPAE relative al possibile sforamento dei valori limite giornalieri del PM10, si prospetta un miglioramento della qualità dell'aria; pertanto, domani martedì 11 novembre 2025 non sono previste le misure emergenziali per la qualità dell’aria.Prossimo aggiornamento. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Migliora Qualit224 Dell8217aria Domani