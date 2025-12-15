Migliora la qualità dell’aria niente misure emergenziali

In seguito alle previsioni di ARPAE riguardanti il possibile sforamento dei valori limite di PM10, si prevede un miglioramento della qualità dell’aria. Di conseguenza, per martedì 16 dicembre non sono previste misure emergenziali, garantendo condizioni ambientali più favorevoli.

