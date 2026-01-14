Può distruggere sciami di droni | come funziona il sistema Hurricane 3000 cinese

Il sistema Hurricane 3000, sviluppato dalla Cina, utilizza tecnologie a microonde ad alta potenza per neutralizzare droni e sciami di veicoli aerei senza pilota. Questa soluzione permette di intervenire a distanze superiori rispetto ad altre tecnologie militari, offrendo una risposta efficace alle minacce di piccoli veicoli volanti. Di seguito, analizziamo le caratteristiche e il funzionamento di questo sistema innovativo.

La Cina ha presentato un nuovo sistema d’arma a microonde ad alta potenza, progettato per neutralizzare droni e sciami di piccoli veicoli aerei senza pilota a distanze maggiori rispetto agli equivalenti militari statunitensi. Il sistema, denominato Hurricane 3000, è montato su camion e può operare sia in modalità autonoma sia integrato con altre armi, come laser e artiglieria, creando quella che gli esperti definiscono una “ triade di ferro ” contro le minacce aeree nemiche. Secondo l’azienda statale Norinco, sviluppatrice del sistema, l’Hurricane 3000 è capace di proteggere aree più ampie rispetto ai sistemi a difesa puntuale, aprendo possibilità per missioni di sicurezza urbana, protezione costiera e difesa dei confini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it

