Leonidas | il sistema spartano nei costi che i droni li abbatte a sciami

I droni hanno ridisegnato velocemente gli equilibri tattici nei conflitti contemporanei, mettendo in crisi sistemi di difesa aerea, essenzialmente concepiti per minacce convenzionali, e non per rispondere a sciami di Unmanned Aerial Vehicle, siano i nuovi droni kamikaze ideati dagli iraniani, o gli sciami di quadcopter commerciali resi letali da quelle particolari modifiche che consentono di trasportare carichi esplosivi, e sono stati rielaborati in massa sul fronte ucraino. Tanto da diventare non solo una minaccia crescente ma un sistema che può decidere le sorti di un’offensiva. Uno scenario così avveniristico, e in un certo senso “ improvviso “, ha reso necessario lo sviluppo di contromisure di nuova concezione come il sistema Leonidas AR: primo sistema autonomo a microonde ad alta potenza, capace di neutralizzare molteplici bersagli senza ricorrere al fuoco cinetico. 🔗 Leggi su It.insideover.com