Insieme a te per l’ambiente l’iniziativa di McDonald’s fa tappa a Terni | raccolti oltre 70 chili di rifiuti
Oltre 70 chili di rifiuti raccolti da 16 volontari. Ecco i numeri della tappa di “Insieme a te per l’ambiente” di McDonald’s tenutasi a Terni lo scorso martedì 14 ottobre. Una giornata - organizzata con il patrocinio del Comune - dedicata alla raccolta dei rifiuti abbandonati nell’ambiente e al. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
