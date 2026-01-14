Pugno duro di Teheran | Pasdaran nelle case delle vittime Il regime sfida Trump | Processi rapidi Si teme un' ondata di esecuzioni

Il governo iraniano intensifica le repressioni contro i manifestanti, con azioni che includono irruzioni nelle abitazioni delle vittime e processi accelerati. Questa strategia mira a contenere le proteste e a rispondere alle pressioni internazionali, mentre si teme un aumento delle esecuzioni. La situazione rimane delicata, con il regime che sfida apertamente le richieste di cambiamento e resiste alle pressioni esterne.

Il regime iraniano continua a resistere alla piazza, con una sfida agli Stati Uniti. Le proteste che stanno travolgendo il Paese vengono represse anche con l'intimidazione, oltre alla violenza, con irruzioni dei pasdaran nella case delle famiglie dei manifestanti uccisi, secondo quanto denunciano le opposizioni. E cresce l'allarme.

Iran, pugno di ferro del regime sulle proteste: Pasdaran mobilitati, mentre crescono morti e arresti - Il regime minaccia la pena di morte per i manifestanti e oscura Internet. milanofinanza.it

Iran, almeno 35 morti e 1.200 arresti, il regime spara in un ospedale ricovero di manifestanti - Trump aveva avvertito: "Se Teheran ucciderà ancora interverremo", il presidente Pezeshkian apre un'inchiesta sull'accaduto poi la nota di Teheran:"Se attaccati risponder ... msn.com

