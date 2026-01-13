Iran media di opposizione | 12mila morti nelle proteste Teheran | Le vittime sono 2mila Berlino | Sono gli ultimi giorni del regime

Le stime sulle vittime delle recenti proteste in Iran variano significativamente, con i media di opposizione che parlano di circa 12.000 morti, mentre le autorità di Teheran riferiscono di circa 2.000. La situazione rimane complessa e in evoluzione, segnando un importante momento di tensione tra il governo iraniano e i gruppi di opposizione. Le diverse cifre riflettono le difficoltà nel verificare gli eventi e la dinamica di un contesto politico in fermento.

In Iran uccise 12mila persone, è il più grande massacro nella storia del Paese - Lo riporta Iran International, in quello che il media di opposizione basato a Londra definisce “il più grande massacr ... blitzquotidiano.it

Iran International, 'si stimano 12.000 uccisi nelle proteste' - 000 persone, molte under 30, sono state uccise' nelle proteste in Iran. notizie.tiscali.it

Trump: tariffa del 25% per tutti i partner commerciali dell'Iran Il 12 gennaio, ora locale, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha pubblicato un post sul suo social media "Truth Social" affermando che, a partire dallo stesso giorno, qualsiasi Paese che intr - facebook.com facebook

Buongiorno da @battgirl74. Il tema che campeggia sui media internazionali è l'Iran e ipotesi di attacchi missilistici sul paese da parte degli USA x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.