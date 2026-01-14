Proteste e repressione in Iran la solidarietà di UniTo agli studenti iraniani a Torino | c' è la proroga
L'Università di Torino esprime solidarietà agli studenti iraniani coinvolti nelle recenti proteste. La repressione delle manifestazioni ha causato, secondo Iran International, almeno 12.000 vittime, molte delle quali giovani sotto i 30 anni. In un contesto di crescente tensione, l'ateneo ha annunciato una proroga per sostenere e ascoltare gli studenti iraniani presenti a Torino, rafforzando il suo impegno a favorire il dialogo e la tutela dei diritti.
Secondo Iran International sarebbero almeno 12mila le vittime, una stima abbozzata, molte di loro sono poco più che ragazzi, giovani con meno di 30 anni. Continuano le proteste tra le strade delle principali città iraniane, ma più feroce è la repressione da parte del regime. Donald Trump invoca. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
