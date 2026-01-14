Proteste e repressione in Iran la solidarietà di UniTo agli studenti iraniani a Torino | c' è la proroga

L'Università di Torino esprime solidarietà agli studenti iraniani coinvolti nelle recenti proteste. La repressione delle manifestazioni ha causato, secondo Iran International, almeno 12.000 vittime, molte delle quali giovani sotto i 30 anni. In un contesto di crescente tensione, l'ateneo ha annunciato una proroga per sostenere e ascoltare gli studenti iraniani presenti a Torino, rafforzando il suo impegno a favorire il dialogo e la tutela dei diritti.

In Iran sono state uccise migliaia di persone nella repressione delle proteste - Alcune stime parlano di oltre 2mila, ma le informazioni sono molto parziali a causa del blocco di internet imposto dal regime ... ilpost.it

Iran, il massacro: da Amir Ali Haydari a Rubina Aminian, le storie simbolo della protesta - Leggi su Sky TG24 l'articolo Iran, il massacro: da Amir Ali Haydari a Rubina Aminian, le storie simbolo della protesta ... tg24.sky.it

In Iran sono state uccise migliaia di persone nella repressione delle proteste x.com

Non solo Ali Khamenei. In questi giorni di proteste e repressione sanguinosa - migliaia di morti secondo le fonti di opposizione - gli occhi del mondo sono puntati sulla Guida Suprema dell’#Iran, l’Ayatollah 86enne che controlla il Paese dal 1989. Il regime di # facebook

